Белфаст, Великобритания, , 08:30 — REGNUM Сборная Северной Ирландии сыграла вничью с командой Италии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Чемпионы Европы за 90 минут так и не смогли взломать оборону соперника.

В результате сборная Италии заняла второе место в группе, набрав 16 очков, и сыграет в стыковых матчах. Занявшая первое место сборная Швейцарии вышла на ЧМ-2022 напрямую.

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