Кемерово, , 08:29 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 16 ноября, за прошедшие сутки выявлено 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 367 случаев.

Коронавирус Permkrai.ru

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«Кемерово — 59, Новокузнецк — 55, Междуреченск — 30, Прокопьевск — 29, Осинники — 24, Белово — 21, Ленинск-Кузнецкий — 19, Мыски — 19, Киселевск — 16, Новокузнецкий МР — 16, Калтан — 14, Полысаево — 9, Юрга — девять, Анжеро-Судженск — восемь, Березовский — восемь, Беловский МО — восемь, Ижморский МО — четыре, Юргинский МО — четыре, Кемеровский МО — три, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Прокопьевский МО — три, Яшкинский МО — три, Краснобродский — два, Тайга — два, Мариинский МО — два, Таштагольский МР — два, Гурьевский МО — один, Крапивинский МО — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МО — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один, Яйский МО — один», — говорится в оперативном сообщении.

За это же время 298 пациентов выздоровели, трое скончались.