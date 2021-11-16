Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM Свердловчанина осудили за побег из колонии. Мужчина отбывал срок за кражу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Колония Wallspaper.ru

Установлено, что мужчина был признан виновным в краже, из-за чего оказался в колонии-поселения. Ему предстояло провести там один год десять месяцев и десять дней, однако в планы осуждённого такой ход событий не входил. Гражданин самовольно сбежал из колонии. В тот же день мужчину задержали сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области.

Свердловчанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы»). Ему назначили наказание в виде трех с половиной лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.