Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM Список территорий, относящихся к «районам крайнего Севера» будет принят правительством РФ до конца года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, добавив, что у жителей региона сохранятся «северные надбавки».

Глава Бурятии Алексей Цыденов Egov-buryatia.ru

По словам главы республики Алексея Цыденова, указ президента России Владимира Путина об изменении перечня приравненных к регионам Крайнего севера территорий является техническим.

«Перечень территорий, попадающих в категорию «районы крайнего Севера» будет утвержден постановлением правительства РФ отдельно. Это будет сделано до конца текущего года. То есть у нас не будет пробелов в нормативном регулировании. При этом в рамках этого перечня Бурятия только выиграет», — отметил он.

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