Екатеринбург, 16 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 15 ноября запустили движение по дублеру улицы Металлургов. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Admkrai.krasnodar.ru Новая дорога

В мэрии подчеркнули важность открытия улицы. Там отметили, что наличие улицы — дублера поможет разгрузить основную дорогу от общественного транспорта. На новом участке установили две остановки. Здесь будут курсировать три маршрута городского транспорта. Теперь местные жители смогут добираться быстрее в сторону Новомосковского рынка. В открытии дублера принял участие мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Отметим, что протяженность открытого участка составила 591 метр. На нем обновили дорожное покрытие и тротуары, установили 19 опор освящения. Рабочие уложили 3500 квадратных метров газона.