Новосибирск, 16 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Иркутская компания подала банкротный иск к новосибирскому производителю строительных материалов — металлических конструкций, изделий и их частей. Иск к ООО «Завод «Дормаш» новосибирский арбитраж пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

ООО «Промстройсвязь Альянс» обратилось в суд 16 ноября 2021 года. Сумма претензий — 12 077 558 рублей.

За 2021 год это четвертая попытка этого же предприятия инициировать банкротное дело в отношении ООО «Завод «Дормаш».

В феврале 2020 года иркутская компания выиграла суд о взыскании с «Дормаша» 6 240 505 рублей основного долга и 5 837 053 рублей 32 копеек неустойки.

В ЕГРЮЛ датой создания завода числится сентябрь 2017 года. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Владельцы — Ольга Степанова и Ольга Заржецкая. На предприятии трудятся более десятка рабочих.