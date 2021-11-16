Тбилиси, , 08:23 — REGNUM Уголовное дело о растратах $2,7 млн из госбюджета Грузии, в которых обвиняют бывшего президента страны Михаила Саакашвили рассматривает суммы, потраченные на личные нужды, а не на меры, предусмотренные протоколом. Об этом сообщил журналистам прокурор по этому делу Георгий Муджири.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он заявил, что экс-президента обвиняют в тратах на похудение, омолаживающие и другие процедуры, а также для создания комфорта ему, его семье и друзьям.

«Деньги также были потрачены на отдых на элитных курортах Монако, Таиланда, Сингапура, Милана и других, а также на личного повара, стилиста, на подарки для окружения», — сказал Муджири.

Прокурор отметил, что защита Саакашвили пытается представить эти траты незначительными, но речь идёт о внушительных суммах.

Напомним, судебное заседание по этому делу проходило 16 ноября. Саакашвили не привезли из-за опасений по поводу его безопасности. Новое заседание назначено на 2 декабря.

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