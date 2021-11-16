Берлин, , 08:23 — REGNUM Сельскохозяйственные предприниматели Германии смогли добиться повышения цен в сентябре текущего года. По данным Федерального статистического управления, в среднем цены выросли на 13,3 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщило немецкое агентство Spiegel 15 ноября.

В Германии стремительно дорожает продукция сельскохозяйственных предприятий (21,9%). «Данная тенденция связана, в первую очередь, с ценами на зерно, которые значительно выросли за последние несколько месяцев», — заявляют статистические центры. По их мнению, повышенный спрос со стороны сельскохозяйственных предприятий в стране и за рубежом привел к тому, что цены на зерно увеличились на 34% в сравнении с показателем за сентябрь 2020 года.

Согласно статическим данным, стоимость картофеля также заметно выросла (35,5%), впервые достигнув рекордного показателя с августа 2019 года. Причиной стала низкая урожайность в 2021 году.

«Кроме того, здесь играет роль так называемый базовый эффект. Год назад большой урожай привел к низким ценам из-за низкого спроса, также связанного с COVID-19», — заявили эксперты.

Согласно последним докладам, повышение цен на овощные и садовые продукты составило 6,6 процента. Цены на продукты животноводства выросли на 7,9 процента. В частности, подорожало молоко: за него отныне населению придётся платить на 13,1% больше, что в основном связано с дефицитом молочной продукции.