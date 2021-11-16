Киев, , 08:22 — REGNUM Сумму в размере 1 тыс. гривен будут выплачивать каждому гражданину Украины, прошедшему полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 15 ноября пресс-службой его офиса.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, указанная программа должна быть запущена 19 декабря 2021 года. Для получения средства необходимо будет использовать специальное мобильное приложение. Однако на эти деньги можно будет купить только абонементы в спортзал, а также билеты на культурные и развлекательные учреждения или использовать на туристические путевки внутри Украины.

Зеленский пояснил, что таким образом украинские власти планируют поддержать те сферы, которые пострадали от карантина больше всего.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября издание Liga.net со ссылкой на украинский минздрав распространило информацию о том, что на Украине утилизировали 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, произведенных британско-шведской компанией AstraZeneca.

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