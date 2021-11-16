Неклиновский район, Ростовская область, , 08:21 — REGNUM В Ростовской области в ночь на 15 ноября на территории столярного цеха вспыхнул пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании в переулке Весёлом в селе Самбек на пульт дежурного поступило в 00:20 мск. Огнеборцы справились с пожаром за час. В результате происшествия никто не пострадал.

Площадь, пройденная огнём, составила 70 кв. метров. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твёрдом топливе.