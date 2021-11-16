Берлин, , 08:21 — REGNUM Национальные футбольные ассоциации решили совместно согласовать единую кандидатуру на пост президента Немецкого футбольного союза (DFB). Об этом сообщило немецкое агентство Spiegel 15 ноября.

Борьба за власть в Немецком футбольном союзе (DFB) достигает апогея. Одна из региональных ассоциаций подтвердила наличие двух кандидатур, а именно Питера Петерса и Бернда Нойендорфа.

В общей сложности 21 региональная ассоциация, по-видимому, не смогла определить одного кандидата, как планировалось изначально. Теперь Петерс и Нойендорф вступят в финальную схватку за столь престижную должность в футбольной сфере.

«DFB сталкивается с серьезными проблемами и изменениями. Вот почему для нас в Вестфалии важно начать с настоящего демократического процесса», — заявил президент ассоциации Гундольф Валащевски в интервью FLVW.

Он также выразил удовлетворение, что оба кандидата представили свою программу и команду. «Есть два кандидата с большим потенциалом и множеством идей для развития немецкого футбола», — отметил Валащевски.