Берлин, 16 ноября 2021, 08:21 — REGNUM Высший административный суд в германском городе Грайфсвальд сегодня, 16 ноября, рассмотрит жалобу природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2», сообщила представитель суда Доротей тер Веен.
Она добавила, что на данный момент запланировали только одно заседание.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe заявила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» в германских водах следует приостановить для оценки влияния укладки труб на окружающую среду.
Читайте также: Германские экологи нашли новый аргумент против «Северного потока — 2»