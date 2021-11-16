Берлин, 16 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Высший административный суд в германском городе Грайфсвальд сегодня, 16 ноября, рассмотрит жалобу природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2», сообщила представитель суда Доротей тер Веен.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Я могу подтвердить, что 16 ноября состоится устное разбирательство. Начало намечено на 10:00 (12:00 мск)», — заявила тер Веен.

Она добавила, что на данный момент запланировали только одно заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe заявила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» в германских водах следует приостановить для оценки влияния укладки труб на окружающую среду.

Читайте также: Германские экологи нашли новый аргумент против «Северного потока — 2»