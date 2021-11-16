Люцерн, Швейцария, 16 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Болгарии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Швейцарии

В составе швейцарской команды голы забили полузащитники Ноа Окафор, Рубен Варгас, нападающий Седрик Иттен и хавбек Ремо Фройлер.

Сборная Швейцарии заняла первое место в группе, набрав 18 очков, и напрямую вышла на чемпионат мира — 2022. Занявшая второе место сборная Италии отправилась в стыковые матчи.

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