Лондон, , 08:20 — REGNUM Испытание противоспутникового оружия, проведенное 15 ноября Россией, осудил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Его заявление 16 ноября опубликовано на официальной странице британского минобороны в соцсети Twitter.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российское испытание противоспутникового оружия указало на полное пренебрежение к безопасности и стабильности космического пространства», — отметил в своем заявлении Уоллес.

Также глава минобороны Британии указал, что, по его мнению, «обломки, которые образовались после этого испытания, останутся на орбите и будут представлять опасность», как для спутников, так и для пилотируемых полетов космических кораблей.

Отметим, 15 ноября представитель Госдепа США Нед Прайс обвинил Россию в том, что испытание ею противоспутникового оружия создало угрозу для космонавтов на Международной космической станции (МКС).