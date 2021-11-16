Петропавловск-Камчатский, 16 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Жителям Камчатского края, которые сделали прививку от COVID-19 «Спутником Лайт», нет смысла ждать до получения QR-кода 21 день. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов, предложив в таких случаях выдавать сертификаты сразу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе правительства Камчатского края.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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«Я поставил два вопроса, по которым получил поддержку Юрия Трутнева (полпред президента РФ в ДФО — прим. ИА REGNUM). Первый касается оперативности получения QR-кодов, тем, кто вакцинируется «Спутником Лайт». Дело в том, что в последние дни мне на эту тему поступало много жалоб и обращений. С 11 ноября срок действия QR-кода при вакцинации «Спутником Лайт» начинается только через 21 день после прививки. Я считаю эту ситуацию неправомерной, и поэтому обратился в Минздрав России и в ближайшее время по поручению Юрия Трутнева ответ будет дан», — рассказал Владимир Солодов.

Он также поднял вопрос о необходимости выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом, но не внесён в базу данных. По этим вопроса правительство РФ сформирует официальную позицию в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 ноября правила входа по QR-кодам планируется распространить на здания органов власти и гостиницы. с 23 ноября на Камчатке начнут действовать аналогичные ограничения проезда по межмуниципальным маршрутам любыми видами транспорта. С 7 ноября и до смягчения ограничительных мер введён запрет на работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах. С октября камчатцев без QR-кодов не пускают в кафе и рестораны.