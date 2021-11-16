На Камчатке ускорят выдачу QR-кодов тем, кто привился «Спутником Лайт»
Петропавловск-Камчатский, 16 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Жителям Камчатского края, которые сделали прививку от COVID-19 «Спутником Лайт», нет смысла ждать до получения QR-кода 21 день. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов, предложив в таких случаях выдавать сертификаты сразу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе правительства Камчатского края.
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Он также поднял вопрос о необходимости выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом, но не внесён в базу данных. По этим вопроса правительство РФ сформирует официальную позицию в течение недели.
Как сообщало ИА REGNUM, с 15 ноября правила входа по QR-кодам планируется распространить на здания органов власти и гостиницы. с 23 ноября на Камчатке начнут действовать аналогичные ограничения проезда по межмуниципальным маршрутам любыми видами транспорта. С 7 ноября и до смягчения ограничительных мер введён запрет на работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах. С октября камчатцев без QR-кодов не пускают в кафе и рестораны.