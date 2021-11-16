Москва, 16 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Торги по нефти 15 ноября завершились ростом котировок. По итогам дня нефть сорта Brent подешевела на 0,03%, до $82,08. На европейской сессии цена снижалась до $80,64, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Verslas.lrytas.lt Добыча нефти в Саудовской Аравии

Участники рынка обеспокоены возможным снижением спроса на сырую нефть и нового всплеска заражений коронавирусом.

Власти ряда европейских стран (Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Греция) вынуждены усиливать антикоронавирусные ограничения, чтобы снизить темпы распространения вируса.

Белый дом усилил словесное давление на ОПЕК+, чтобы они увеличили добычу для снижения цены на нефть. Рост цен на энергоресурсы повысил инфляцию.

Ожидания ужесточения политики центрального банка поддерживает доллара США и давит на нефтяной рынок.

Сегодня, 16 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $82,69 (+0,74%). Покупатели защитили уровень $80 за баррель. В рамках коррекции теперь опять можно рассмотреть восстановление до $83,50.

На данный момент нет факторов для ралли нефти. В ближайшие дни цена сохранит боковое движения в диапазоне $80,00−85,50.

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