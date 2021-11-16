Ташкент, , 08:18 — REGNUM Одной из важнейших для создания рабочих мест отраслей является сельское хозяйство, в следующем году населению намечено предоставить 80 тысяч гектаров земель, освободившихся за счет сокращения хлопковых и зерновых площадей.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященного вопросам обеспечения занятости населения и сокращения бедности.

«Плодоовощным кластерам планируется выделить 2 триллиона сумов (один доллар-10 700 сумов), на реализацию проектов в плодоовощеводстве — 100 миллионов долларов, столько же — на проекты приусадебного хозяйства», — сказал президент.

Он сообщил, что банки будут предоставлять льготные кредиты по ставке 7 процентов для занятия сельским хозяйством на приусадебных участках населения (ставка рефинансирования ЦБ в Узбекистане — 14%).