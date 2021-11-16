Ташкент, , 08:16 — REGNUM Cовещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по вопросам обеспечения занятости населения и сокращения бедности состоялось накануне в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Сегодня все усилия в экономической политике государства направлены на создание для населения источников дохода, сокращение бедности. Это масштабная задача, требующая комплексных мер по инвестированию в экономическую и социальную инфраструктуру, в том числе улучшение энергоснабжения, развитие образования», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в следующем году планируется направить 13 триллионов сумов (один доллар — 10 700 сумов) на программы поддержки семейного предпринимательства, профессиональное обучение безработных и молодежи, реализацию проектов в сфере услуг.

«При использовании этих средств главными критериями должны быть создание рабочих мест и сокращение бедности», — цитирует пресс-служба слова президента Узбекистана во время совещания.

По словам Мирзиёева, строить новый Узбекистан — значит работать по-новому.

«Прежде всего должны измениться хокимы. Если все предпринимаемые усилия, выделяемые средства не отразятся на жизни махалли (квартал), то результата не будет», — подчеркнул Мирзиёев.