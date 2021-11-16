Шахты, Ростовская область, 16 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Ростовской области 17-летний водитель сбил насмерть 15-летнего пешехода. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла вечером 15 ноября на улице Заводская в Шахтах. Предположительно, несовершеннолетний водитель сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Подросток получил смертельные травмы.

Известно, что несовершеннолетний водитель без спроса взял Lada Priora у матери. Начата проверка.