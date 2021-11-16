Кемерово, , 08:13 — REGNUM Более 280 горняков начали эвакуировать на поверхность в связи с задымлением в шахте в Кемеровской области. Об этом 16 ноября сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Шахта DariuszSankowski

На шахте «Алардинская» в городском округе Калтан произошло задымление, на поверхность выводят 285 горняков. На место происшествия выехали сотрудники ВГСЧ (Военизированная горноспасательная часть). Обстоятельства произошедшего уточняются.

Шахта «Алардинская» входит в состав Распадской угольной компании, на ней добывают коксующийся уголь марки КС, представляющий большую ценность для промышленности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области будут судить троих работников шахты после гибели горняков.

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