Москва, , 08:13 — REGNUM Торги на Мосбирже 15 ноября открылись снижением по иностранным валютам. Рубль укрепился на фоне ослабления геополитических рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,53%, до 72,50 руб., евро/рубль — на 1,07%, до 82,38 руб., фунт/рубль — на 0,52%, до 97,34 руб.

Риски появились из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами ЕС. Штаты выступили с предупреждением о возможных планах России вторжения на Украину.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена нагнетать обстановку и не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации на белорусской границе. Нелегалов в ЕС привлекают высокие социальные пособия в Европе для беженцев. Много получаешь и не работаешь.

Участники рынка успокоились, вновь обратив на рубль. Кроме того, интерес к рублю подогревают экспортёры, начавшие продавать валютную выручку для налоговых платежей.

Сегодня, 16 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $82,74 (+0,81%). С раннего утра наблюдается ранний спрос на рискованные активы.

На утренней сессии курс доллара снижался до 71,15 руб. По данным на 07:30 по мск за один доллар давали 72,45 руб.

Но цена быстро вернулась, определив ценовой диапазон на ближайшие два дня. За счет повышения цен на нефть и налогового периода ожидается незначительное укрепление рубля.

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