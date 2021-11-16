Москва, 16 ноября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 15 ноября открылись снижением по иностранным валютам. Рубль укрепился на фоне ослабления геополитических рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,53%, до 72,50 руб., евро/рубль — на 1,07%, до 82,38 руб., фунт/рубль — на 0,52%, до 97,34 руб.

Риски появились из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами ЕС. Штаты выступили с предупреждением о возможных планах России вторжения на Украину.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена нагнетать обстановку и не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации на белорусской границе. Нелегалов в ЕС привлекают высокие социальные пособия в Европе для беженцев. Много получаешь и не работаешь.

Участники рынка успокоились, вновь обратив на рубль. Кроме того, интерес к рублю подогревают экспортёры, начавшие продавать валютную выручку для налоговых платежей.

Сегодня, 16 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $82,74 (+0,81%). С раннего утра наблюдается ранний спрос на рискованные активы.

На утренней сессии курс доллара снижался до 71,15 руб. По данным на 07:30 по мск за один доллар давали 72,45 руб.

Но цена быстро вернулась, определив ценовой диапазон на ближайшие два дня. За счет повышения цен на нефть и налогового периода ожидается незначительное укрепление рубля.

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