София, , 08:12 — REGNUM Представители ряда политических сил, победивших на выборах в Народное собрание (парламент) Болгарии 14 ноября, объединятся в широкую коалицию для совместной законотворческой деятельности. Об этом 15 ноября в комментарии Болгарскому телевидению заявил сопредседатель партии лидирующей в ходе избирательной гонки партии «Продолжаем перемены» (ПП) Асен Василев.

По его словам, в течение ближайших нескольких дней руководство ПП проведет соответствующие переговоры с представителями Болгарской социалистической партии, «Демократической Болгарии» и платформы «Есть такой народ». «Наша идея состоит в том, чтобы создать парламентские рабочие группы по всем секторам, включая энергетику, здравоохранение и образование, — отметил, в частности, А. Василев. — Нет никаких сомнений, что соответствующее соглашение будет заключено уже до конца нынешнего месяца».

Согласно официальной информации, после обработки 99,9% протоколов парламентских выборов в РБ от 14 ноября, партия «Продолжаем перемены» получила 25,65% голосов избирателей, объединение «Граждане за европейское развитие Болгарии» — «Союз демократических сил» (ГЕРБ — СДС) — 22,8%, «Движение за права и свободы» — 13,68%, а также Болгарская соцпартия — 10,28%. Кроме того, в парламентские списки войдут платформа «Есть такой народ» (9,6%), «Демократическая Болгария» (6,6%) и движение «Возрождение» (4,88%).