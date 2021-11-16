София, , 08:11 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного ограничениями в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19, в Болгарии только за последние два года без средств к существованию остались около 165 тыс. человек. Об этом со ссылкой на данные исследования болгарского Национального института статистики (НИС) сообщает софийская газета «Труд».

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Как утверждают эксперты, из-за карантинных мер, введенных правительством и местными органами власти, работы и стабильного дохода лишились более 10% трудоспособного населения страны, еще около 20% представителей мелкого и среднего бизнеса были вынуждены сократить объемы производства и торговли.

«Пандемия существенно ударила по экономике Болгарии в целом и жителям нашей страны в частности, — говорится в документе НИС.

Напомним, ранее Кабинет министров Болгарии объявил о реализации программы выделения дополнительной материальной помощи безработным и малообеспеченным жителям РБ. На данный момент основные соответствующие выплаты контролируются региональными структурами.