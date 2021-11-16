Женева, Швейцария, , 08:10 — REGNUM Восстановление мировой экономики в первой половине 2021 года привело к резкому росту индекса торговли товарами, но уже в августе замедлился и сейчас опустился до 99,5 пункта по 100-балльной шкале. Об этом говорится в распространённом 15 ноября отчёте Всемирной торговой организации (ВТО).

Штаб-квартира ВТО в Женеве Wto.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Максимального значения (110,4 пункта) индекс достиг в августе, что «отражало как силу оживления торговли, так и глубину вызванного пандемией в прошлом году шока», объяснили аналитики ВТО.

Сейчас, продолжили они, «глобальная торговля товарами испытывает замедление после резкого роста, который последовал за первоначальным потрясением от COVID-19».

В ВТО отмечают, что снижению индекса способствовали потрясения с поставками, вызванные заторами в портах и сбоями в производстве, а также «ослабление спроса» после первичного насыщения рынка. В организации прогнозируют, что некоторые из негативных факторов будут оказывать влияние ситуацию в дальнейшем, однако рост объёма торговли товарами по 2021 году сохранится на уровне 10,8%, а в 2022-м — на уровне 4,7%.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт назвала факторы, которые замедлят восстановление мировой торговли