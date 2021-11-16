Гонконг, Китай, 16 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Онлайн-встреча главы КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена была положительно воспринята инвесторами и стимулировала рост акций на Гонконгской фондовой бирже. Это следует из данных площадки.

Гонконг

К финалу утренней сессии (на 12:05 местного времени, 07:05 мск) индекс Hang Seng вырос на 267,13 пункта (1,05%), до уровня 25 658,04 пункта.

Напомним, что только что завершившаяся онлайн-встреча является первой официальной встречей американского и китайского лидеров со дня вступления Джо Байдена в должность президента США. До этого их общение ограничивалось обменом посланий и общением в телефонном режиме. Онлайн-саммит двух лидеров начался в 08:46 по времени КНР (03:46 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 ноября незначительным снижением. S&P 500 изменился символически.

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