Пермь, 16 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Перми на этой неделе (16−19 ноября) работает десять мобильных пунктов вакцинации. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. Об этом сообщает краевой минздрав.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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Мобильные пункты функционируют возле ТРК «Планета» на шоссе Космонавтов, гипермаркета «Магнит» по ул. Светлогорской, ТРК «СПЕШИLOVE», в помещении «Пермской ярмарки», в офис «Центральный» МФЦ по ул. Куйбышева, в ТРК «Семья» по ул. Революции, в здании Сбербанка на Бульваре Гагарина, в гипермаркете товаров для дома «Баумолл» по ул. Героев Хасана, в медпункте спорткомплекса «Спортхолл», а также в ТРЦ «Облака» по ул. Ленина. Желающим сделать прививку необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Напомним, ранее минздрав заявил о закрытии мобильного пункта вакцинации возле ТРК «Столица».

По данным на утро 15 ноября, с начала массовой вакцинации в Пермском крае первым компонентом привиты 1,03 млн жителей. Из них 713,5 тыс. полностью завершили курс иммунизации, им введены первый и второй компоненты вакцины.