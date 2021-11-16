Токио, 16 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Миссия морских сил самообороны Японии, касающаяся обеспечения безопасности в водах Аденского залива у берегов Сомали, продлена еще на один год. Об этом 15 ноября сообщило агентство Kyodo.

getarchive.net Японские ВМС

Дежурство в рамках указанной операции осуществляют японский эсминец и два противолодочных самолета-разведчика P-3C. Основной их целью является борьба с пиратством. Миссия ВМС Японии в Аденском заливе началась в 2009 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября к югу от Токио в Тихом океане начались совместные учения военно-морских сил Япония и Германии.