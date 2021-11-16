Орск, Оренбургская область, , 07:53 — REGNUM В Орске Оренбургской области чиновники обсуждают концепцию новогоднего оформления муниципалитета. В центре города установят скульптуры изо льда и световые фигуры, сделают новые фотозоны. Об этом в Instagram-акаунте сообщил глава города Василий Козупица.

Новогодняя елка

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Открытие главной елки запланировано на 24 декабря. «В каком формате пройдет мероприятие, зависит от эпидситуации. Решение будем принимать на заседании городского антиковидного штаба», — сказал глава муниципалитета.

Новогодняя елка в 2021 году появится не только на главной площади, но в парке Северный, на одной из площадок Ленинского района, а также на площади Гагарина.

«Есть интересные идеи по поводу освещения Комсомольской площади, чтобы их реализовать, необходимо решить ряд технических моментов», — отметил глава города.

В своих комментариях подписчики пожелали, чтобы больше было ледяных фигур.

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