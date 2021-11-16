Мехико, , 07:48 — REGNUM Санкции и эмбарго США против Кубы являются бесчеловечными, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Eneas De Troya

«Я выступают против блокады и считаю ее бесчеловечной. Никто не имеет права изолировать или заставлять людей», — заявил он.

Обрадор подчеркнул, что страны имеют право самостоятельно определять правящую систему, а также развиваться в соответствии с их представлениями о благе. Он добавил, что нельзя принимать действия против кубинцев, которые решили жить на Кубе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал принять меры против Кубы. Он подчеркнул, что Вашингтон привлечен «кубинский режим» к ответственности за якобы нарушения прав человека.