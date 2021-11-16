Абакан, , 07:48 — REGNUM Ещё 11 человек с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в правительстве региона.

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Жертвами коронавирусной инфекции стали пять женщин (82 года, 84 года, 89 лет, 89 лет, 92 года) и шестеро мужчин (64 года, 64 года, 70 лет, 71 год, 80 лет, 89 лет).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 1109 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе подтверждён 201 случай заражения коронавирусом, с начала года — 29 708.

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