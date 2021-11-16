Биробиджан, , 07:47 — REGNUM В столице Еврейской автономии Биробиджане прокуратура отреагировала на жалобы горожан, сообщавших о ямах на дорогах. Такое состояние дорог надзорное ведомство сочло нарушением федерального законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Плохие дороги Paweł Kuźniar

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«Осмотром установлено, что дорожное полотно на дороге находится в неудовлетворительном состоянии, имеются многочисленные ямы», — сделали вывод в надзорном ведомстве после обследования четырёх улиц города.

В отношении мэрии Биробиджана было возбуждено дело об административном правонарушении по стстье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Горадминистрация оштрафована на 100 тыс. рублей, её обязали отремонтировать дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах автомобилист через суд взыскал с мэрии более 20 тыс. рублей за ремонт машины, попавшей в большую выбоину на дороге. Предупреждений о неровной дороге и ограждения вокруг ямы не было.