Нур-Султан, , 07:46 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило готовность провести новый раунд переговоров в астанинском формате по ситуации в Сирии, сообщил 16 ноября журналистам заместитель премьер-министра — глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Железнодорожный эшелон Сирийский перелом Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы подтвердили готовность принять, провести у нас в 20-х числах декабря. Мы получили официальную ноту от российской стороны, теперь ждем, когда подтвердят другие стороны», — сказал он.

Странами-гарантами переговоров в астанинском формате выступают Россия, Турция и Иран. По словам Тлеуберди, их представителям направлены соответствующие запросы.

«Согласование между странами-гарантами идёт сейчас. С нашей стороны мы подтвердили готовность провести и саму встречу, и министерскую встречу», — сказал глава казахстанского МИД.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча в рамках этого формата состоялась в январе 2017 года в Нур-Султане (тогда — Астана). В ходе последней встречи, которая прошла 7−8 июля текущего года, стороны обсудили вопросы, касающиеся международного гуманитарного содействия, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве.

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