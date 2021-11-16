Токио, 16 ноября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Депутаты от правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), которые недавно были избраны в нижнюю палату японского парламента, вернут выплаченные им государственные пособия в размере 1 млн иен каждому ($8,8 тыс.). Об этом заявил генеральный секретарь указанной политической силы Тосимицу Мотэги 16 ноября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Средства были предоставлены парламентариям «на текущие расходы». Выплаты вызвали широкий резонанс в японском обществе, поскольку депутаты проработали в октябре только один день, а размер пособий составлял месячную норму.

Мотэги подчеркнул, что такая ситуация вызвала у граждан «неприятные чувства». Он отметил, что, согласно законодательству, деньги уже нельзя вернуть в госбюджет, но они могут быть направлены какой-нибудь благотворительный проект.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября депутат нижней палаты парламента Японии Цукасу Акимото был приговорен к четырем годам тюрьмы за взяточничество.

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