Вашингтон, , 07:37 — REGNUM В Вашингтоне 15 ноября прошла встреча заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман с заместителем министра иностранных дел Израиля Иданом Роллом, на которой стороны обсудили партнёрство двух стран и вопросы безопасности в ближневосточном регионе. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Уэнди Шерман U.S. Department of State

Нед Прайс «Первый заместитель госсекретаря подчеркнула, что (американская) администрация убеждена в том, что израильтяне и палестинцы в равной степени заслуживают свободы, процветания и достойного отношения».

По словам Прайса, в ходе встречи Шерман «подчеркнула непоколебимую приверженность Соединённых Штатов безопасности Израиля».

Как сообщало ИА REGNUM, власти США и Израиля достигли соглашения о сотрудничестве в борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели, а также в сфере обеспечения безопасности финансовой инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США и Израиля договорились о сотрудничестве против киберугроз