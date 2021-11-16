Челябинск, , 07:30 — REGNUM В Челябинске местный житель осуждён за незаконный оборот специальных технических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор вынес Калининский райсуд города. Оказалось, что ещё в феврале 2020 года он купил код-граббер, который предназначается для негласного получения информации, и пользовался им при кражах из автомобилей. В августе 2021-го его осудили за кражи к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима. А с учётом приговора за оборот спецсредства наказание составит 1 год 10 месяцев.

Добавим, что также приговор вынесли в Златоусте. Там гражданин продал миниатюрную видеокамеру, спрятанную в детскую игрушку. Теперь он заплатит судебный штраф.