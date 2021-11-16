Якутск, , 07:27 — REGNUM Жители Якутии создали ролик, в котором высказались против принудительной вакцинации от COVID-19. Люди подчёркивают, что не считают себя антиваксерами или городскими сумасшедшими, и выражают выбор тех, кто сделал прививку, сообщило ИА SakhaDay.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Высказавшиеся в видео представились и назвали свои профессии. Свою точку зрения высказали предприниматели, писатель, госслужащий, бухгалтер, юрист, инженер, водитель, электрик, пенсионер, диспетчер, маркетолог, комендант общежития.

«Мы против сегрегации и дискриминации общества, нагнетания страха и истерии госструктурами и продажными СМИ. Мы уважаем выбор тех, кто согласился на укол, отговаривать и агитировать не собираемся. Мы лишь хотим, чтобы наш выбор тоже уважали», — заявили якутяне.

Они напоминают о своём праве на свободу и долге перед детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области не считают действенной мерой против распространения COVID-19 введение QR-кодов для посещения заведений общественного питания, кинотеатров, фитнес-клубов и других мест массового скопления людей. Амурчане возмущены, многие увидели в этих ограничениях принуждение к вакцинации. Люди выражали негодование в соцсетях и иронизировали, что следующим шагом станет чипирование.