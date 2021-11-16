Ульяновск, , 07:25 — REGNUM В Ульяновской области продолжает падать суточное число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из сведений управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации, за 15 ноября в регионе лабораторно выявлено 510 носителей коронавируса. Это на шесть случаев меньше, чем было сутками ранее. В настоящее время под наблюдением находятся 21 208 контактных лиц, у которых могут проявиться признаки заболевания.

Напомним, что на начало ноября ежесуточно выявлялось более 580 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, с тех пор количество вновь подтверждаемых случаев ежедневно снижается.

Всего с начала пандемии сделано 1 445 051 лабораторное исследование на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в городской клинической больнице святого апостола Андрея Первозванного перепрофилировано 40 мест для пациенток акушерского профиля с COVID-19.

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