Абакан, , 07:24 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 201 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в правительстве региона.

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В столице республики — городе Абакане — выявили 70 носителей SARS-CoV-2. Ситуация по остальным городам следующая: Саяногорск — 32 человека, Черногорск — 24, Абаза — 6, Сорск — 4.

Всего с начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 29 708 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в регионе выявили 199 носителей коронавируса.

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