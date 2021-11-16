Лондон, , 07:20 — REGNUM Санкции против вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо и еще семи чиновников республики были приняты властями Великобритании, 15 ноября сообщило на своем сайте британское правительство.

Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

Под действие рестрикций, кроме Мурильо, попали спикер никарагуанского парламента Густаво Поррас Кортес, председатель Верховного суда государства Альба Рус Рамос Ванегас, генпрокурор страны Ана Хулиа Гуидо Очоа и еще ряд должностных лиц. Всех их Лондон обвинил в нарушении прав человека. Всего в британском санкционном списке по Никарагуа числятся 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября новые санкции против властей Никарагуа были введены правительствами США и Канады.

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