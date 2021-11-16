Лондон, 16 ноября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Санкции против вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо и еще семи чиновников республики были приняты властями Великобритании, 15 ноября сообщило на своем сайте британское правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

Под действие рестрикций, кроме Мурильо, попали спикер никарагуанского парламента Густаво Поррас Кортес, председатель Верховного суда государства Альба Рус Рамос Ванегас, генпрокурор страны Ана Хулиа Гуидо Очоа и еще ряд должностных лиц. Всех их Лондон обвинил в нарушении прав человека. Всего в британском санкционном списке по Никарагуа числятся 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября новые санкции против властей Никарагуа были введены правительствами США и Канады.