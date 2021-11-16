Екатеринбург, , 07:17 — REGNUM В Екатеринбурге контрольные группы провели очередную проверку соблюдения антиковидных мер. В кафе и ресторанах выявили нарушения. Об этом сообщили в администрации города.

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С 30 октября по 14 ноября контрольные группы обследовали 500 объектов торговли, питания и общественного обслуживания. Оказалось, что в 17% проверенных заведений сотрудники не проверяют QR-коды. Нарушают масочный режим в 13% объектов. Не соблюдают социальную дистанцию в 8%. Часть заведений работает после 23:00 вопреки указу губернатора.

Контрольные группы проводят рейды по общественным местам ежедневно. С конца октября они проверили уже 34 414 объектов и 8200 единиц общественного транспорта. На нарушителей антиковидных мер составили 3030 протоколов об административных нарушениях.