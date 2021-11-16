Чита, , 07:19 — REGNUM Арбитраж Забайкальского края прекратил производство по иску о несостоятельности, поданному Центробанком РФ к кредитному потребительскому кооперативу «Сберкасса ДВ». Регулятору отказали во введении первого этапа в процедуре банкротства — наблюдения. Определение подлежит немедленному исполнению, но его можно обжаловать в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Отказать Центральному Банку Российской Федерации во введении наблюдения в отношении Кредитного потребительского кооператива «Сберкасса ДВ». Производство по делу №А78−5826/2021 прекратить», — уточняется в результативном части решения.

Детали вердикта судьи Галицкой пока не сообщались.

Напомним, дело стартовало в конце июня 2021 года. Временного управляющего на первый этап — наблюдение было предложено выбрать из участников СРО кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы».