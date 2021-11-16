Томск, 16 ноября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Прививку от гриппа по состоянию на 15 ноября сделали более 280 тысяч жителей Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Wallspaper.ru Прививки от гриппа

Уточняется, что за два с половиной месяца с начала прививочной кампании против гриппа в регионе привились 283 026 человек, в том числе 54 911 детей.

Всего в Томскую область поступило более 330 тысяч доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ на неделе с 8 по 14 ноября были превышены в 54 субъектах РФ.

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