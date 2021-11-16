Чебоксары, , 07:12 — REGNUM В Чебоксарах вынесен обвинительный приговор местному жителю, уличённому в сексуальных действиях в отношении пятилетней девочки. Он получил 12 лет колонии, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Скамейки, на которых обычно сидят и общаются пенсионеры, пусты Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Перед судом предстал 44-летний чебоксарец. Правоохранители установили, что посреди дня 6 августа 2021 года он подсел на скамейку у подъезда к ранее знакомой пятилетней девочке и совершил в отношении неё действия сексуального характера. Следствие также выяснило, что на момент преступления чебоксарец был пьян.

Свидетельницей произошедшего стала соседка, которая сообщила об этом силовикам.

Мужчина арестован, свою вину он признал. Суд вынес обвинительный приговор по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера в отношении малолетней»), назначив 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что ранее в интернете появилось видео, как мужчина на скамейке целовал ребёнка, что вызвало большой резонанс в Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Чебоксарах вынесен приговор студенту за принуждение девочки из Саратовской области к сексуальным действиям. Злоумышленник получил условный срок.

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