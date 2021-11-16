Екатеринбург, 16 ноября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Свердловской области арестовали подростка. Его обвиняют в сексуальном насилии над третьеклассницей, сообщает портал E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Девочка пожаловалась педагогам на насилие со стороны подростка. Якобы это происходило в течение нескольких лет пока родителей не было дома. Подросток проживал с третьеклассницей в одной квартире, однако дети не являются братом и сестрой.

Педагоги незамедлительно обратились в подразделение по делам несовершеннолетних. Дело уже передали в Следственный комитет.

Подросток находится под стражей по ходатайству следователей. Он уже достиг 14 лет, поэтому в случае обвинительного приговора сможет нести уголовную ответственность.