Вашингтон, , 07:11 — REGNUM Граждан США предупредила о необходимости в срочном порядке покинуть охваченную войной Эфиопию администрация Белого дома. Об этом 16 ноября сообщил портал Axios, со ссылкой на официального представителя Госдепа США Неда Прайса.

Эфиопия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как заявил Прайс, несмотря на существующую вероятность распространения боевых действий в ходе гражданской войны в Эфиопии на столицу государства Аддис-Абебу, американским гражданам не стоит ждать «воздушного моста» и эвакуации, как это было в Кабуле. По словам Прайса, в Афганистане ситуация была «уникальной и экстраординарной», в Эфиопии же гражданам США придётся позаботится о себе самим и самостоятельно выбираться из охваченной гражданской войной страны.

Прайс уточнил, что авиарейсы из Аддис-Абебы отправляются ежедневно. Тем американцам, у которых нет средств на приобретение авиабилета, Прайс порекомендовал обратиться в посольство США в Аддис-Абебе.

Напомним, в начале ноября правительство Эфиопии объявило режим чрезвычайного положения в стране из-за ситуации в северном регионе Тыграй и захвата боевиками стратегических городов Десси и Комболча в регионе Амхара. Власти Аддис-Абебы заявили жителям города о необходимости зарегистрировать оружие и быть готовыми к обороне столицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вооружённый конфликт в Эфиопии может оказать негативное влияние на безопасность соседних стран этого африканского региона.

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