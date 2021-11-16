Вашингтон, 16 ноября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Граждан США предупредила о необходимости в срочном порядке покинуть охваченную войной Эфиопию администрация Белого дома. Об этом 16 ноября сообщил портал Axios со ссылкой на официального представителя Госдепа США Неда Прайса.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

Как заявил Прайс, несмотря на существующую вероятность распространения боевых действий в ходе гражданской войны в Эфиопии на столицу государства Аддис-Абебу, американским гражданам не стоит ждать «воздушного моста» и эвакуации, как это было в Кабуле. По словам Прайса, в Афганистане ситуация была «уникальной и экстраординарной», в Эфиопии же гражданам США придётся позаботится о себе самим и самостоятельно выбираться из охваченной гражданской войной страны.

Прайс уточнил, что авиарейсы из Аддис-Абебы отправляются ежедневно. Тем американцам, у которых нет средств на приобретение авиабилета, Прайс порекомендовал обратиться в посольство США в Аддис-Абебе.

Напомним, в начале ноября правительство Эфиопии объявило режим чрезвычайного положения в стране из-за ситуации в северном регионе Тыграй и захвата боевиками стратегических городов Десси и Комболча в регионе Амхара. Власти Аддис-Абебы заявили жителям города о необходимости зарегистрировать оружие и быть готовыми к обороне столицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вооружённый конфликт в Эфиопии может оказать негативное влияние на безопасность соседних стран этого африканского региона.