Якутск, , 07:08 — REGNUM Якутянину, передавшему сотруднику мэрии 100 тыс. рублей взятки, определили наказание. Мужчине дали два года заключения в колонии общего режима и назначили штраф в 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Житель Якутска пытался подкупить сотрудника мэрии в июле. С помощью денег он хотел избежать административного наказания за нарушение требований, установленных в сфере мелкорозничной торговли. Якутянин пытался уйти от ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

Итогом этой попытки стало то, что в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки за незаконные действия). Во время следствия мужчина находился под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, инспектор ДПС Амурской области осуждён на три года с отбыванием в колонии общего режима за незаконное бездействие. Сотрудник ГИБДД за взятку в 20 тыс. рублей пренебрёг запретом и пропустил машину, перевозившую скот, через пост.